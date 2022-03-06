Российскому шахматисту Сергею Карякину запретили участвовать в международных турнирах

Турниры по шахматам Norway Chess и London Chess Classic, а также Grand Chess Tour решили больше не приглашать российского гроссмейстера Сергея Карякина, поскольку он продолжает поддерживать войну России в Украине.

Европейский шахматный союз приостановил действие российской и белорусской федераций, пишет chess.com.

В пятницу организаторы Grand Chess Tour опубликовали заявление о Карякина, в котором говорится, что бывший претендент на чемпионат мира, а нынешний номер 18" отстранен от всех будущих и будущих мероприятий GCT из-за его недавних враждебных комментариев в социальных сетях в поддержку президента России Владимира Путина и российское вторжение в Украину".

"Учитывая неспровоцированное вторжение в Украину и трагический гуманитарный кризис, Grand Chess Tour (GCT) поддерживает права человека граждан Украины. Исполнительный директор GCT Майкл Ходарковский в консультации с Советом GCT определил, что гроссмейстеру Сергею Карякину запрещено принимать участие во всех будущих и будущих мероприятиях его недавние враждебные комментарии в социальных сетях в поддержку президента России Владимира Путина и российское вторжение в Украину", — говорится в заявлении.

"Наше твердое решение не приглашать его или любых других шахматистов, поддерживающих войну в Украине, принять участие в будущих событиях Grand Chess Tour", — добавляет организация.

Ранее на этой неделе организаторы двух других ведущих турниров, Norway Chess (победил Карякин в 2013 и 2014 годах) и London Chess Classic, сообщили chess24, что они также запретят Карякина.

"Нас нельзя ассоциировать с людьми, поддерживающими подобную жестокость. Это делает маловероятным, что мы захотим пригласить его на Norway Chess в будущем", — сказал норвежец Кьелл Мадленд.

Директор лондонского турнира IM Малкольм Пейн заявил, что оценивает шанс пригласить Карякина как где-то между нулем и минусом единицы.

Сам Карякин пока не изменил своего тона и продолжает решительно поддерживать свое правительство несколькими твитами каждый день. Он быстро отреагировал на запрет на участие в топ-турнирах, сказав, что его это почти не касается.

Напомним, российские карты местной системы "Мир" будут принимать Турция, Вьетнам, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан.

После того, как Visa и MasterCard приостановят свою работу в РФ, карты местной системы "Мир" будут принимать только в 7 странах.