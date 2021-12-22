Российскому тренеру отказали эстонские клубы из-за гражданства

Паспорт гражданина России не устроил руководство двух команд.

От главного тренера российского "Динамо-Владивосток" Сергея Бойко отказались в Эстонии из-за гражданства.

Об этом рассказал сам специалист.

"У меня было два предложения оттуда, но в итоге отказали в последний момент из-за того, что у меня есть российский паспорт.

Отец был у меня военный, я родился в Украине. И, наверное, они думали, что у меня есть украинский паспорт. Но потом, когда начали общаться... Для них Украина и Россия оказались разными вещами.

Я не могу это разделить. У меня папа – украинец, мама – россиянка. Как я могу поделить? Никак. А у людей разница есть", – цитирует Бойко Sport24.

Кроме "Динамо-Владивосток" 50-летний специалист также возглавлял "Муром", "Иртыш", "Вологду", "Подолье", "Зенит-Ижевск", "Знамя Труда", "Торпедо-РГ", "Нара-Десна" и ереванский "Арарат".

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