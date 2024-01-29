Российскую фигуристку Валиеву дисквалифицировали на 4 года из-за допинга – РФ потеряет "золото" ОИ-2022

Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на 4 года за употребление допинга.

Об этом сообщается на официальном сайте CAS. Рассмотрение дела россиянки длилось с ноября 2022 года.

Дисквалификация Валиевой продлится до 25 декабря 2025 года, поскольку четырехлетний срок "бана" отсчитывается с 25 декабря 2021 года, когда она сдала положительный допинг-тест на чемпионате России. С тех пор все ее результаты аннулированы.

Кроме отстранения от соревнований, 17-летнюю российскую фигуристку также лишили всех медалей, титулов, наград и выигранных призовых за этот период, в том числе "золота" чемпионата Европы-2022.

Также сборная страны-агрессора не получит "золото" командных соревнований Олимпийских игр 2022 года в Пекине, завоеванное с помощью Камилы.

Из-за допинг-скандала с Валиевой награждение сборных по итогам командного турнира ОИ-2022 по фигурному катанию поставили на паузу.

Напомним, положительная допинг-проба Валиевой была взята 25 декабря 2021 во время чемпионата России в Санкт-Петербурге. 8 февраля 2022 года (уже после командного турнира на Олимпиаде) аккредитованная лаборатория WADA в Швеции обнаружила в пробе Валиевой триметазидин, являющийся аналогом всем известного мельдония. Поэтому фигуристка была временно отстранена от соревнований, тренировок и другой спортивной деятельности. Впрочем, РУСАДА (российская национальная антидопинговая организация – прим.) удалось достичь отмены отстранения юной фигуристки. CAS допустил Валиеву к личным соревнованиям, где она стала четвертой.

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