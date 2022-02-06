Российскую команду по шорт-треку дисквалифицировали на Олимпиаде-2022: за что наказали спортсменов

Российскую команду по шорт-треку дисквалифицировали на Олимпиаде-2022: за что наказали спортсменов

Россияне со скандалом простились с надеждами на медали.

Сборная ОКР по шорт-треку была дисквалифицирована по итогам полуфинального забега в смешанной эстафете на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Российская команда, в составе которой бежали София Просвирнова, Елена Серегина, Семен Елистратов и Константин Ивлиев, нарушила правила - россияне не смогли правильно передать эстафету, заблокировав своих соперников. Также их действия привели к падению одной из оппоненток.

Команда ОКР заняла четвертое место в полуфинальном забеге, однако судьи после просмотра видеоповторов решили наказать россиян и дисквалифицировать их. Аналогичное наказание получила команда США. Таким образом, и россияне, и американцы не попали в финал.

В финальном забеге "золото" завоевал Китай, "серебро" - Италия, а "бронзу" - Венгрия.

Как и на летней Олимпиаде-2020 в Токио, Российская Федерация отстранена от зимних Игр в Пекине из-за допинг-скандала. Поэтому российские спортсмены выступают на соревнованиях под англоязычной аббревиатурой Олимпийского комитета России (ОКР) - ROC, которую запрещено расшифровывать.

Флаг РФ на всех церемониях заменен белым полотном с символом Олимпийского комитета России без надписей. А вместо национального гимна звучит поступление на концерт № 1 Петра Чайковского.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4-го по 20 февраля 2022 года.

Во время зимней Олимпиады в Пекине проводятся соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей

В столицу Поднебесной защищать честь Украины отправились 45 спортсменов, выступающих в 12 дисциплинах.

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