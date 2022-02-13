Российскую команду по шорт-треку дисквалифицировали в женской эстафете на Олимпиаде-2022 (видео)

Российскую команду по шорт-треку дисквалифицировали в женской эстафете на Олимпиаде-2022 (видео)

Со сборной ОКР на Играх в Пекине подобное произошло уже не впервые.

Сборную ОКР по шорт-треку дисквалифицировали по итогам финала B в женской эстафете на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Команда страны-агрессора в составе Софии Просвирновой, Екатерины Ефременковой, Елены Серегиной и Анны Востриковой была лишена результата после финиша.

Просмотрев видеоповтор, судьи дисквалифицировали россиянок в связи с нарушением ими правил. Аналогичное наказание получила команда США.

Таким образом, в итоговом протоколе россиянки стали только седьмыми. Победили в финале B (забег за 5-е место) итальянки. В свою очередь, в финале А, где разыгрывались награды, "золото" завоевала команда Нидерландов. Серебряные медали выиграли спортсменки из Южной Кореи, а бронзовые выборола Канада.

Ранее сообщалось, что сборную ОКР по шорт-треку также дисквалифицировали в смешанной эстафете на Олимпиаде-2022. Тогда россияне не смогли правильно передать эстафету, заблокировав своих соперников. Также их действия привели к падению одной из оппоненток.

Отметим, что, как и на летней Олимпиаде-2020 в Токио, Российская Федерация отстранена от зимних Игр в Пекине из-за допинг-скандала. Поэтому российские спортсмены выступают на соревнованиях под англоязычной аббревиатурой Олимпийского комитета России (ОКР) - ROC, которую запрещено расшифровывать.

Флаг РФ на всех церемониях заменен белым полотном с символом Олимпийского комитета России без надписей. А вместо национального гимна звучит вступление к концерту № 1 Петра Чайковского.

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