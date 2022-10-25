Российскую легкоатлетку лишили "золота" Олимпиады-2012 из-за допинга

Российская легкоатлетка Наталья Антюх лишена золотой медали летней Олимпиады-2012 в Лондоне из-за употребления допинга.

Об этом сообщила Независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике (AIU).

Решение об отстранении было принято на основании базы данных Московской антидопинговой лаборатории за "использование запрещенного вещества или метода".

Результаты россиянки в период с 15 июля 2012 года по 29 июня 2013 года были аннулированы. Таким образом Антюх потеряла золотую медаль Олимпиады-2012, которую выиграла в беге на 400 метров с барьерами.

Отметим, что Наталья завершила карьеру в феврале 2017 года. В 2021-м Спортивный арбитражный суд (CAS) отстранил ее на четыре года из-за допинга. Тогда же были аннулированы все результаты россиянки с июня 2013 года.

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