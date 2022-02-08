Российскую теннисистку отстранили от соревнований из-за употребления допинга

В моче спортсменки обнаружили запрещенный препарат.

Российская теннисистка Ангелина Журавлева временно отстранена от выступлений из-за положительной допинг-пробы.

Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации тенниса (ITF).

В образце мочи, взятой у 25-летней россиянки в ноябре на турнире в Казани, был обнаружен метаболит аримистана - вещество категории S4 запрещенного списка WADA (гормоны и модуляторы метаболизма).

Журавлева добровольно приняла временное отстранение. С 28 января она отстранена и не сможет участвовать в турнирах до завершения расследования.

За всю карьеру ее самым большим достижением была 627-я позиция в мировом рейтинге.

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