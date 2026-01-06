Российскую волейболистку турецкого клуба не пустили в Польшу на матч Лиги чемпионов

Арина Федоровцева / instagram.com/a.fed.10

Российская волейболистка турецкого "Фенербахче" Арина Федоровцева вынуждена будет пропустить матч Лиги чемпионов против "Будовлани" из Лодзя из-за санкций против граждан РФ.

Об этом сообщила пресс-служба турецкого клуба.

В Польше отказались предоставить Федоровцевой шенгенскую визу из-за ее российского паспорта.

"Из-за ограничений, введенных Польшей в отношении граждан России, заявка нашего игрока на получение шенгенской визы была подана через другую европейскую страну. Однако эта заявка, процесс рассмотрения которой был завершен незадолго до матча, была отклонена.

Поскольку срок действия текущей визы Арины Федоровцевой истекал в конце года и совпадал с рождественскими и новогодними праздниками, не удалось обработать новую заявку на получение визы через другую страну. Таким образом, наш игрок не сможет принять участие в матче", – говорится в сообщении клуба.

Матч "Будовлани" - "Фенербахче" состоится во вторник, 6 января, в 19:00.

Ранее сообщалось, что Латвия не пустила на соревнования 14 российских спортсменов.