Россию и Беларусь отстранили от международных хоккейных турниров

Также РФ лишили права на проведение молодежного чемпионата мира 2023 года.

Сборные России и Беларуси отстранены от международных хоккейных турниров. Причина - развязанная Российской Федерацией война против Украины.

Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея (IIHF).

IIHF решительно осудила использование военной силы и призвала использовать дипломатические средства для разрешения конфликта.

Таким образом Россия и Беларусь пропустят все международные хоккейные соревнования как минимум до сентября. РФ не пустят на ЧМ-2022 в Финляндии, юниорский чемпионат мира, молодежный женский чемпионат мира, а также перенесенный молодежный чемпионат мира, который должен пройти в августе.

Также у России отобрали право на проведение Молодежного чемпионата мира 2023, который должен был начаться в конце декабря в Новосибирске и Омске.

Ранее сообщалось, что УЕФА и ФИФА отстранили Россию от участия в турнирах. В частности, российские футбольные клубы выгнали из еврокубков, а сборная России не будет допущена к матчам плей-офф ЧМ-2022. Кроме того, УЕФА расторг многомиллионный контракт с "Газпромом".

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

самолеты — 29

вертолеты — 29

танки – 191

боевые бронированные машины — 816

пушки — 74

ЗРК "Бук" — 1

"Грады" — 21

автомобильная техника — 291

цистерны – 60

БпЛА ОТР2 – 3

корабли и катера — 2

личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: