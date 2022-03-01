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Россию и Беларусь отстранили от международных соревнований по волейболу

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Россию и Беларусь отстранили от международных соревнований по волейболу

Associated Press

Запрет касается как клубов, так и сборных.

Международная федерация волейбола (FIVB) приняла решение отстранить Россию и Беларусь от международных соревнований из-за военного вторжения на территорию Украины.

Об этом сообщает официальный сайт FIVB.

Запрет участвовать в соревнованиях под эгидой организации касается как клубов, так и сборных. В частности, российским и белорусским волейболистам не разрешат выступать также в пляжном волейболе.

Ранее стало известно, что у РФ забрали Чемпионата мира по волейболу-2022.

"Администрация FIVB пришла к выводу, что проведение чемпионата мира по волейболу в России невозможно из-за войны в Украине. Решили отстранить Россию от организаторских функций хозяина мирового чемпионата. Место проведения турнира будет выбрано позже", - говорится в заявлении FIVB.

Добавим, что об отстранении сборных России и Белоруссии от международных соревнований как минимум до конца сезона обьявила Международная федерация лыжного спорта (FIS). Решение было принято в связи с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее сообщалось, что Россию и Беларусь отстранили от международных хоккейных турниров, а УЕФА и ФИФА отстранили Россию от участия в футбольных турнирах. В частности, российские футбольные клубы выгнали из еврокубков, а сборная России не будет допущена к матчам плей-офф ЧМ-2022. Кроме того, УЕФА расторг многомиллионный контракт с "Газпромом".

Также Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил спортсменов из России и Белоруссии от соревнований под своей эгидой.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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