Россию и Беларусь послали за кораблем: страны-агрессоры не покажут Олимпиаду 2026 и 2028 года

Россию и Беларусь послали за кораблем: страны-агрессоры не покажут Олимпиаду 2026 и 2028 года

Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил РФ и Беларусь к участию в тендере на приобретение телевизионных прав для показа Олимпийских игр.

Главные спортивные соревнования планеты 2026 и 2028 года не будут транслироваться на территории России и Беларуси из-за полномасштабного военного вторжения в Украину.

Об этом сообщил официальный сайт МОК.

Тендерные документы принимались до 25 апреля. Сообщение, опубликованное 24 февраля 2022 года, включало Беларусь и Российскую Федерацию, но затем страны-агрессоры были лишены права участвовать в тендере из-за нарушения Олимпийского перемирия.

Отметим, что зимние Олимпийские игры 2026 года примут Милан и Кортина-д'Ампеццо, а летняя Олимпиада-2028 состоится в Лос-Анджелесе.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что эстонские фанаты посвятили баннер кремлевскому диктатору и затянули всемирно известную песню "Путин - х*йло".

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