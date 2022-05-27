Россию и Беларусь выбросили из хоккейного чемпионата мира-2023

Россию и Беларусь выбросили из хоккейного чемпионата мира-2023

Международная федерация хоккея (IIFH) продлила отстранение России и Беларуси из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Команды стран-агрессоров не будут допущены к мировому первенству 2023 года.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В феврале Международная федерация хоккея ввела санкции против России и Беларуси, отстранив сборные этих стран от международных турниров до сентября.

Также у РФ отняли право на проведение молодежного чемпионата мира-2023.

Чемпионат мира 2023, который должен был состояться в России, будут принимать Латвия и Финляндия с 12 по 28 мая.

Как писал ТСН Проспорт, определились полуфинальные пары чемпионата мира по хоккею-2022, который сейчас проходит в Финляндии.

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