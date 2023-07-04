Россию лишили права на проведение женского чемпионата Европы-2026 по гандболу

Страна-агрессор не сможет принять еще один крупный международный турнир.

У России отобрали право на проведение женского чемпионата Европы по гандболу в 2026 году.

Об этом сообщает официальный сайт Европейской федерации гандбола (EHF).

Исполнительный комитет EHF принял решение лишить государство-агрессора права принимать континентальное первенство из-за полномасштабной войны, которую РФ при поддержке Беларуси продолжает вести против Украины.

"Было сосредоточено внимание на ситуации с женским Евро-2026, который был отдан России в ноябре 2021 года. После заседания исполкома состоялись консультации с Федерацией гандбола России и было принято решение искать альтернативное место проведения турнира", – говорится в заявлении EHF.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Международный олимпийский комитет (МОК) советовал спортивным федерациям не проводить свои соревнования на территории стран-агрессоров.

28 марта 2023 года МОК рекомендовал федерациям допустить спортсменов из России и Беларуси к соревнованиям в нейтральном статусе с рядом ограничений. Россиянам и белорусам запрещено выступать в командных видах спорта, они не должны поддерживать войну и контракты с армиями государств-агрессоров.

В то же время, санкции против России и Беларуси остаются в силе, как и запрет на проведение соревнований в странах-агрессорах.

Напомним, ранее Международная федерация волейбола продлила отстранение России и Беларуси.

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