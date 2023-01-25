Россию официально лишили права на проведение Суперкубка УЕФА-2023: где состоится матч

Вместо Казани поединок примут Афины.
Европейский футбольный союз (УЕФА) отобрал у России право принять Суперкубок УЕФА в 2023 году.
Соответствующее решение было принято 25 января на заседании исполнительного комитета организации в швейцарском Ньоне, сообщает официальный сайт УЕФА.
Матч между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы, который должен был состояться в августе 2023 года в Казани, перенесли в Афины – столицу Греции.
Поединок за Суперкубок УЕФА-2023 состоится на стадионе Георгиоса Караискакиса в среду, 16 августа, в 22:00 по киевскому времени. На этой арена проводит свои домашние матчи греческий "Олимпиакос".
Отметим, что УЕФА уже не в первый раз сменил место проведения финала еврокубка с момента полномасштабного российского вторжения в Украину. Ранее решающий матч Лиги чемпионов сезона-2021/22 был пересечен из Санкт-Петербурга в Париж.
Напомним, действующим обладателем Суперкубка УЕФА является мадридский "Реал". В августе 2022 года "сливочные" на Олимпийском стадионе в Хельсинки (Финляндия) победили немецкий "Айнтрахт" со счетом 2:0.
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