Россию официально лишили права на проведение Суперкубка УЕФА-2023: где состоится матч

Европейский футбольный союз (УЕФА) отобрал у России право принять Суперкубок УЕФА в 2023 году.

Соответствующее решение было принято 25 января на заседании исполнительного комитета организации в швейцарском Ньоне, сообщает официальный сайт УЕФА.

Матч между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы, который должен был состояться в августе 2023 года в Казани, перенесли в Афины – столицу Греции.

Поединок за Суперкубок УЕФА-2023 состоится на стадионе Георгиоса Караискакиса в среду, 16 августа, в 22:00 по киевскому времени. На этой арена проводит свои домашние матчи греческий "Олимпиакос".

Отметим, что УЕФА уже не в первый раз сменил место проведения финала еврокубка с момента полномасштабного российского вторжения в Украину. Ранее решающий матч Лиги чемпионов сезона-2021/22 был пересечен из Санкт-Петербурга в Париж.

Напомним, действующим обладателем Суперкубка УЕФА является мадридский "Реал". В августе 2022 года "сливочные" на Олимпийском стадионе в Хельсинки (Финляндия) победили немецкий "Айнтрахт" со счетом 2:0.

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