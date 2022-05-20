Россию официально лишили "серебряной" медали ОИ-2014 в женской эстафете по биатлону

Россию официально лишили "серебряной" медали ОИ-2014 в женской эстафете по биатлону

Как символично, что гонку выиграла Украина.

Международный олимпийский комитет (МОК) официально лишил женскую сборную России по биатлону "серебряной" медали, добытой на домашних для них Олимпийских играх-2014 в Сочи.

Соответствующее решение МОК принял на заседании исполнительного комитета.

МОК выполнил перераспределение наград в женском биатлоне из-за положительной допинг-пробы россиянки Ольги Зайцевой. Как итог, вся эстафетная четверка российской сборной — вместе с Яной Романовой, Екатериной Шумиловой и Ольгой Вилухиной — потеряла "серебряные" награды.

Таким образом официальными обладательницами серебряных наград восемь лет спустя стала команда Норвегии, а на "бронзовую" строчку поднялась Чехия. Также из-за дисквалификации Зайцевой Украина поднялась на одно место в смешанной эстафете и теперь занимает шестую позицию.

Симолично, что именно сборная Украины стала триумфатором этой эстафеты. Тогда "сине-желтые" выиграли "золотые" медали в составе Елены Пидгрушной, Виты Семеренко, Вали Семеренко и Юлии Джимы.

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