Россию окончательно выбросили из ЧМ-2022: CAS отклонил апелляцию РФС на решение ФИФА

Команда страны-агрессора не будет допущена к стыковым матчам отбора на мундиаль.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отклонил апелляцию РФС по отстранению российских команд от турниров под эгидой ФИФА, в частности от отбора на ЧМ-2022.

"Футбольные ассоциации Польши, Швеции и Чехии публично объявили о своем решении не играть против России. Другими словами, если мужской национальной сборной заявителя будет позволено играть, ее соперники проиграют игру, а матчи даже не состоятся. Цельность соревнований ФИФА будет серьезно нарушена", - говорится в решении.

Напомним, что 28 февраля ФИФА отстранила российские команды от турниров под своей эгидой. Сборной России засчитали техническое поражение (0:3) в полуфинале стыковых матчей отбора на ЧМ-2022 против команды Польши. После этого поляки в финале плей-офф одолели Швецию (2:0) и получили право сыграть на планетарном первенстве.

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