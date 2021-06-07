Россию продолжает бомбить из-за новой формы сборной Украины: в Госдуме пригрозили потерей Львова

Дмитрий Свищев предложил России выступить в форме с картой Российской империи.

Депутат Госдумы России Дмитрий Свищев отреагировал на позицию УЕФА, который одобрил форму сборной Украины на Чемпионат Европы-2020.

На новой экипировка "сине-желтых" изображена карта Украины, в состав которой входят Крым и Донбасс, а также нанесены лозунги "Слава Украине! Героям слава". Все это вызвало бурю возмущения в Российской Федерации, однако мировое сообщество поддержало Украину в этом вопросе.

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"Как бы УЕФА не открыл ящик Пандоры: Венгрия может прийти с претензией на Западную Украину, Польша - на Львов. Огромное количество территориальных претензий, которые существуют в мире.

УЕФА неоднократно заявлял, что организация существует вне политики, сторонники честного спорта. Одновременно, к сожалению, происходит все наоборот. Организация во многом зависит от европейского сообщества. Хотя всем четко понятно, что территория Крыма - часть территории Российской Федерации.

Путем спортивных мероприятий, политическими лозунгами, провокациями Украина ничего не достигнет, кому-то только испортит настроение на спортивном празднике. Еще раз хотят обратить на себя внимание сообщества, вещь бесполезная, никому не нужная. Ничего не достигнут, а спорт потеряет красочность и нейтральность к политическим проблемам.

Не думаю, что нашим европейским соседям будет интересно и приятно, когда Россия сможет выступать с картой Российской империи начала XX века, куда входят и Украина, и Польша, и Финляндия. Если хотят, можно выступать в такой форме", - цитирует Свищева Чемпионат.

facebook.com/andriy.pavelko

facebook.com/andriy.pavelko

facebook.com/andriy.pavelko

facebook.com/andriy.pavelko

facebook.com/andriy.pavelko

facebook.com/andriy.pavelko

facebook.com/andriy.pavelko

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Финальный турнир Евро-2020 должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, но из-за пандемии коронавируса был отложен на год .

. Новые даты проведения турнира: 11 июня - 11 июля 2021 года.

Из-за неготовности пустить на трибуны болельщиков УЕФА сократил количество городов-хозяев Евро-2020 с 12 до 11: Севилья заменила Бильбао, а матчи, которые должен был принять Дублин, распределили между Санкт-Петербургом и Лондоном.

Сборная Украины на предстоящем Чемпионате Европы сыграет против Нидерландов, Австрии и Северной Македонии. Поединки запланированы в Амстердаме и Бухаресте.

Ранее ТСН Проспорт рассказывал о правилах посещения стадионов на Евро-2020, которые нужно знать украинским болельщикам.

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