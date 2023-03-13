Ротань довызвал в сборную Украины двух игроков на стартовый матч отбора Евро-2024 против Англии

Заявка "сине-желтых" на первый поединок в 2023 году претерпела изменения.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Руслан Ротань внес изменения в список футболистов, вызванных на мартовский сбор для подготовки и участия в первом матче отбора Евро-2024 против Англии.

Как сообщает официальный сайт УАФ, тренерский штаб национальной команды довызвал вратаря "Александрии" Никиту Шевченко и защитника киевского "Динамо" Дениса Попова.

В то же время отмечается, что Шевченко в заявке сборной Украины заменит травмированного голкипера донецкого "Шахтера" Дмитрия Ризныка.

Национальная команда начнет свой сбор 20 марта в Лондоне. Матч Англия – Украина состоится 26 марта на стадионе "Уэмбли".

Напомним, соперниками сборной Украины в отборе на Евро-2024 стали Италия, Англия, Северная Македония и Мальта.

В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 года будет принимать Германия.

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