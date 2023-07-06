Ротань назвал причину разгромного фиаско сборной Украины от Испании в полуфинале молодежного Евро

Главный тренер молодежной сборной Украины (U-21) Руслан Ротань прокомментировал разгромное поражение от Испании в полуфинале Евро-2023.

В среду, 5 июля, украинская команда в Бухаресте разгромно проиграла Испании со счетом 5:1, не сумев выйти в финал турнира.

По словам Ротаня, на результате игры сказалось то, что его подопечным не хватило времени для восстановления перед этим поединком.

"Нужно, пожалуй, поздравить команду Испании с победой. Что касается нас, то я считаю, что ребятам не хватило восстановления. Мы не говорили, не хотели отмазок, но игра через два дня на третий, то, как мы добирались, что мы просидели в какой-то будке в аэропорту – нас задержали на пять часов, мы потратили полдня, чтобы прибыть в Бухарест. Вы, наверное, видели, что ребята хотели, но ноги не бежали. Восстановление играет ключевую роль, поэтому это действительно повлияло на результат. Пожалуй, сегодня просто не наш день. Очевидно.

Ошибки всегда будут. То, что мы не сыграли плотно. Испанцы очень сильная команда, когда у них есть пространство. Мы им дали его. В принципе, все было в наших руках, но надо вернуться к тому, что не было восстановления. Ребята банально не успевали за более свежими игроками", – сказал Ротань в комментарии Суспильне Спорт.

В финале молодежного чемпионата Европы сборная Испании сразится с Англией, которая в первом полуфинале разгромила команду Израиля (0:3).

команду Израиля (0:3). Финал Евро-2023 запланирован на субботу, 8 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Напомним, в четвертьфинале Евро-2023 молодежная сборная Украины обыграла Францию (1:3). Благодаря выходу в полуфинал молодежного первенства континента наша футбольная сборная впервые в истории пробилась на Олимпийские игры. "Сине-желтые" сыграют в футбольном турнире на летней Олимпиаде-2024, которая состоится в Париже.

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