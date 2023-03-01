Ротань назвал свой тренерский штаб в сборной Украины и ответил, как будет совмещать работу на трех должностях

Новоиспеченный исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Руслан Ротань прокомментировал свое назначение на эту должность.

"На самом деле для меня это большая честь и гордость – то, что мне доверили национальную сборную страны. Прежде всего хочу сказать: за то, что я сейчас являюсь исполняющим обязанности на игру с Англией, прежде всего нужно благодарить наших воинов. Кому тяжело – так это им. Нам же не следует бояться ответственности за этот матч, потому что нашим воинам гораздо труднее на передовой, чем нам – подготовиться к игре и провести ее. Однако мы понимаем, что также будем защищать честь страны, поэтому должны подойти очень ответственно", – цитирует Ротаня официальный сайт УАФ.

Также Руслан назвал свой тренерский штаб в национальной команде. В интервью пресс-службе УАФ он рассказал, что ассистентом будет Сергей Кравченко, физической подготовкой будут заниматься Евгений Барышников и Иван Баштовой, тренером вратарей стал Виталий Рева, а роли тренеров-аналитиков будут исполнять Евгений Гресь и Владимир Лазаренко.

Кроме того, Ротань ответил на вопрос, как планирует совмещать работу в трех должностях. Руслан также возглавляет молодежную сборную Украины и является главным тренером клуба УПЛ "Александрии".

"Всему своя очередь. Сейчас есть клуб, я нахожу время, когда я могу переключаться. Пока есть энергия. Да, где-то недосыпаю, но ничего страшного, это все же один матч, ответственный матч. И мы должны к нему классно подготовиться. У меня есть клуб, где я также должен ответственно со своими помощниками отрабатывать. Еще не забываем о молодежной сборнуй. Хорошо, что у меня есть помощники, которые хорошо работают на сборах. Они хорошо просматривали игроков, за всеми следили. Видимо, мы ничего не упустили. Работаем как можем. Пусть и мало спим, но надеюсь, это пойдет на пользу украинскому футболу", – рассказал Ротань в интервью YouTube-каналу "Vzbirna".

Соглашение с Ротанем будет действовать до момента вступления в силу контракта с Сергеем Ребровым, с которым УАФ продолжает вести переговоры. Сейчас Ребров работает главным тренером эмиратского "Аль-Айна".

Под руководством Ротаня украинская сборная проведет стартовый матч отбора на Евро-2024 против национальной команды Англии, который состоится 26 марта на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Напомним, на посту тренера сборной Украины Ротань сменил Александра Петракова, контракт которого истек 31 декабря 2022 года. В январе Петраков возглавил сборную Армении.

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