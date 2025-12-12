Ротань получил дисквалификацию и рекордный штраф в УПЛ: за что наказали тренера "Полесья"

Руслан Ротань / © ФК Полесье

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ наказал главного тренера житомирского "Полесья" Руслана Ротаня за неспортивное поведение во время матча 15-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) с "Рухом".

УАФ дисквалифицировала тренера на пять матчей, из которых два условно с испытательным сроком на один год.

Кроме того, Ротаня обязали уплатить штраф в размере 200 тысяч гривен. Это рекордный финансовый штраф для тренера в истории УПЛ.

В матче с "Рухом", который состоялся 7 декабря, Ротань бурно отреагировал на удаление полузащитника своей команды Александра Андриевского уже на 11-й минуте встречи, позволив себе непристойные, оскорбительные слова в адрес арбитра. За это наставник житомирского клуба также получил красную карточку.

Сам же Андриевский был отстранен на два матча (за серьезное игровое нарушение), из которых на один поединок условно с испытательным сроком на один год.

Матч "Рух" – "Полесье" завершился победой львовского клуба со счетом 1:0.

По итогам первого круга "Полесье" (27 очков) занимает третье место в УПЛ и на 5 баллов отстает от лидеров чемпионата – ЛНЗ и "Шахтера".

В последнем матче 2025 года подопечные Ротаня в субботу, 13 декабря, примут "Карпаты" в рамках 16-го тура УПЛ.

