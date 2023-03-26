Ротань прокомментировал поражение сборной Украины в матче с Англией на старте отбора к Евро-2024

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Руслан Ротань на послематчевой пресс-конференции высказался о поражении "сине-желтых" от Англии в рамках 2-го тура отбора на Евро-2024.

Поединок на стадионе "Уэмбли" в Лондоне завершился поражением команды Руслана Ротаня со счетом 2:0 .

"Считаю, немного не дотерпели под конец тайма. Конечно, когда пропускаешь голы в раздевалку, то уже психологически надо по-другому настраиваться. Когда идешь в раздевалку со счетом 0:2 на табло, когда за две минуты удваивают, то это становится сложной задачей. Потому что мы понимали, против кого мы играем.

Мы играли против Англии, против сильной команды. Вы видели, что мастерство этой команды на очень высоком уровне. Я могу сказать, что ребята заслуживают большего. У нас очень хорошая команда, нужно время. Вы видите, что эта команда способна на большее.

Конечно, последний матч был полгода назад. Сложно первая игра дается. Можно сказать, мы немного омолаживаемся. Этот баланс, который у нас сейчас есть, в будущем даст очень хороший результат и сделает хорошую команду. Но нужно время. Эта первая игра против сильного соперника показала, что будущее есть.

Что касается поддержки, то было приятно видеть большую армию болельщиков. Хотим поблагодарить наших фанов, а также фанов сборной Англии, которые также нас поддерживали. Стадион "Уэмбли" – невероятная атмосфера, не передать. Можно только мечтать. Считаю, что именно этот матч даст толчок нашей команде, чтобы добиться высот", – цитирует Ротаня Tribuna.com.

Добавим, что матч с Англией стал дебютным официальным поединком для Ротаня на посту исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины.

В своем следующем поединке отбора на континентальное первенство "сине-желтые" 16 июня в гостях сыграют с Северной Македонией.

В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 года будет принимать Германия.

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