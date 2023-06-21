Ротань рассказал о кадровой ситуации в молодежной сборной Украины перед стартовым матчем Евро-2023

Главный тренер молодежной сборной Украины (U-21) Руслан Ротань высказался по поводу кадровой ситуации в команде накануне стартового матча молодежного Евро-2023 против Хорватии.

"Травма Михаила Мудрика? У нас есть определенные проблемы с его здоровьем. Есть немного перегрузка, травма касается мышц. Сейчас наши врачи вместе с физиотерапевтами колдуют над тем, чтобы поставить его на ноги. Дай Бог, чтобы в следующих матчах он с появился на поле.

Кто еще травмирован? Есть определенные проблемы у Владислава Ваната, связанные с перегрузкой. Это два игрока, которые сейчас под вопросом. Еще одна травма тяжелая, которая не позволит выступить на турнире Николаю Михайленко. Мы хотим поддержать его. Завтра нужно биться за Николая, ведь он очень важный для нас исполнитель как в коллективе, так и на поле", – цитирует Ротаня официальный сайт УАФ.

Также наставник украинской "молодежки" поделился ожиданиями от игры с хорватами.

"Прежде всего, это такие ощущения, когда есть волнение, радость в душе. Ради таких турниров нужно проживать жизнь, играть в футбол и, самое главное, получать удовольствие от этого. Эта игра для всех, кто стартует на Евро, где-то будет тревожной. Мы прошли долгий путь, чтобы попасть сюда и показать себя командой, которая будет за победу отдавать все силы, демонстрировать все свои умения.

Уже больше года в нашей стране идет кровопролитная война. Это тяжелое время для Украины. Братья, родители игроков нашей команды сейчас на войне. Мы, прежде всего, играем за наших воинов, хотим придать им позитив. Будем прилагать все усилия, чтобы этот позитив пришел.

Сборная Хорватии – сильная команда с индивидуально сильными футболистами. Уверен, нас ждет тяжелый матч. Нужно быть спокойными, готовыми ментально. Я считаю, что наша команда готова. Поединок рассудит, кто как готовился. У хорватов есть игроки, претендующие на статус суперзвезды. Сейчас у них есть Бельйо, вернувшийся из сборной Хорватии, ключевой игрок. Есть Шимич, нападающий, который является очень назойливым, достаточно голевым. Есть среднее звено, где играет Батурина, пожалуй, ключевой исполнитель у них. Голкипер Котарский уверенно действует на своей позиции. В этой команде достаточно лидеров, футболистов, которые могут повести за собой. У хорватов хватает исполнителей, претендующих на звездный статус", – добавил Ротань.

Матч Украина – Хорватия состоится в среду, 21 июня, в румынском Бухаресте на стадионе "Джулешти". Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени.

На молодежном Евро-2023 команда Ротаня попала в группу B, где ее соперниками будут Хорватия, Румыния и Испания. В четвертьфинал выйдут две лучшие сборные квартета.

Три лучшие команды Евро-2023 (кроме Франции и Англии) получат путевки на Олимпийские игры 2024 года.

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