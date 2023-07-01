Ротань рассказал, поможет ли Мудрик украинской "молодежке" в четвертьфинале Евро-2023 против Франции

Главный тренер молодежной сборной Украины (U-21) Руслан Ротань прокомментировал состояние здоровья вингера "Челси" Михаила Мудрика накануне матча 1/4 финала Евро-2023 с командой Франции.

По его словам, 22-летний вингер уже провел вторую тренировку в общей группе. Так что у Михаила есть шансы выйти на поле в поединке с французами. Окончательное решение тренерский штаб "сине-желтых" совместно с врачами примет непосредственно перед игрой.

"Слава богу, он уже вторую тренировку проводит в основной группе, поэтому это нас радует. Сыграет ли он с Францией? Потенциально все могут сыграть. У нас еще есть день, оценим ситуацию, как ребята восстановились. Конечно, с врачами немного пообщаемся и уже в преддверии матча примем решение.

Да, это правда, что приезжали врачи "Челси". Наши врачи работали вместе с ними. Врач "Челси" приехал и увидел, что наши специалисты все делают правильно. Это был один день для проверки и знакомства с врачами. Как видите, к счастью, наши врачи за это время поставили Михаила на ноги", – сказал Ротань в комментарии Суспильне Спорт.

Отметим, что из-за повреждения, полученного во время июньских матчей взрослой сборной, Мудрик пропустил все три поединка группового раунда молодежного Евро-2023. Поэтому встреча с Францией может стать для него дебютной на этом турнире.

Также наставник украинской "молодежки" рассказал о повреждениях у других игроков своей команды.

"У Богдана Вьюника есть повреждение руки. Сделали МРТ, якобы все хорошо. Но на последней тренировке он снова упал, поэтому ближе к матчу будем видеть, в каком он состоянии. Посоветуемся с врачами и примем решение. Что касается других, то у некоторых футболистов есть небольшие повреждения, но ребята всерьез рвутся играть – это самое главное", – отметил Ротань.

Кроме того, Ротань высказался о подготовке и настрое к матчу против Франции.

"У нас осталась лишь предыгровая тренировка, теории. Ничего нового мы не можем придумать, как эти дни выделить еще на восстановление футболистов, которые в этом цейтноте уже немного устали. Но я им повторил: сейчас нужно как никогда быть собранными, сейчас как никогда нужно находить мотивацию, сейчас как никогда нужно подготовиться к следующему матчу и сделать этот решающий шаг, чтобы попасть в 1/2 финала.

Прежде всего, как всегда, хотим передать приветствие нашим воинам и поблагодарить их за то, что они делают для нас. А наших болельщиков хотим поблагодарить за поддержку, за то, что болеют за нас, приходят в Румынии на наши матчи и поддерживают. Так что болейте за нас – мы будем стараться, драться, и я надеюсь, что все будет хорошо", – резюмировал Ротань.

Матч Франция – Украина состоится в воскресенье, 2 июля, в румынском городе Клуж-Напока на "Клуж Арене". Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

В полуфинале победитель матча Франция – Украина встретится с триумфатором пары Испания – Швейцария. Финальная часть Евро-2023 (U-21) продлится до 8 июля в Грузии и Румынии.

Три лучшие команды Евро-2023 (кроме Франции и Англии) получат путевки на Олимпийские игры 2024 года.

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