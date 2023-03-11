Ротань снова без победы: "Александрия" едва избежала поражения против одного из аутсайдеров УПЛ

Для исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины это третья подряд ничья на посту коуча александрийцев.

"Минай" и "Александрия" сыграли вничью в стартовом матче 17-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок в поселке Минай завершился со счетом 1:1 .

Подопечные Владимира Шарана вышли вперед в дебюте встречи – уже на второй минуте Вадим Витенчук воспользовался ошибкой голкипера гостей Никиты Шевченко и отправил мяч в ворота.

Александрийцы отыгрались в конце поединка – Максим Третьяков забил на 84-й минуте и принес своей команде ничью.

Это третья подряд ничья на посту наставника "Александрии" для исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины Руслана Ротаня, который также возглавляет молодежную национальную команду.

После этого матча "Александрия" (27 очков) осталась на пятом месте в УПЛ. "Минай" (15 баллов) занимает 14-ю позицию.

В следующем туре команда Ротаня 17 марта сыграет с "Металлистом", а закарпатцы 19 марта встретятся с "Колосом".

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