"Рожден для этого дерьма": Фьюри заговорил о собственном величии после победы над Уайлдером

Британец считает себя лучшим супертяжеловесом своей эпохи.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри прокомментировал свою победу нокаутом над Деонтеем Уайлдером в поединке, который состоялся в ночь на 10 октября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

Видео нокдаунов и нокаута в бою Фьюри - Уайлдер

"Во имя могущественного Иисуса я выиграл этот бой. Я несколько раз падал, я был потрясен. Мой владыка и спаситель поднял меня на ноги. Уайлдер оказывал мне достойное сопротивление. Никогда не сомневайтесь во мне. Когда ситуация становится тяжелой, я всегда могу из нее выбраться.

Я был рожден для этого дерьма. Да, рожден. Я снова и снова доказывал, что меня никогда нельзя сбрасывать со счетов. Меня нельзя побить, пока я не упаду и не отключусь. Я не показал свое лучшее выступление, но склонил чашу весов в свою пользу, когда это было нужно.

Я величайший супертяжеловес своей эпохи. В этом нет сомнений. Я номер один. Посмотрите, что я сделал. Я провел в США шесть своих последних боев и подрался с самым сокрушительным панчером в истории нашего вида спорта. Не раз, не два, а три раза. Он опасный парень", - сказал Фьюри в ринге после поединка.

Это был уже третий бой между Фьюри и Уайлдером. Первый бой между Тайсоном и Деонтеем состоялся 1 декабря 2018 года и завершился вничью, а во втором в феврале 2020 года Фьюри нокаутировал американца ;

; Для 33-летнего Фьюри эта победа стала 31-й на профессиональном ринге (22 - нокаутом). Он остается непобедимым;

35-летний Уайлдер потерпел второе поражение в карьере. В своем предыдущем бою в феврале 2020 года американец также проиграл Фьюри нокаутом и потерял пояс WBC.

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