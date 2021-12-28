Рождественская гонка-2021: где и когда смотреть, расписание биатлонного шоу-соревнования

Рождественская гонка-2021: где и когда смотреть, расписание биатлонного шоу-соревнования

Честь Украины будут защищать Юлия Джима и Дмитрий Пидручный.

Во вторник, 28 декабря, в Германии состоится традиционная Рождественская гонка по биатлону. Как и в прошлом году, из-за пандемии коронавируса соревнования были перенесены из Гельзенкирхена в Рупольдинг.

В общей сложности, на старт выйдут 10 пар участников. Украину в этом году представят Юлия Джима и Дмитрий Пидручный.

СПИСОК УЧАСТНИКОВ РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ГОНКИ-2021

Ванесса Хинц / Бенедикт Долль (Германия);

Янина Хеттих / Эрик Лессер (Германия);

Лиза Тереза Гаузер / Феликс Ляйтнер (Австрия);

Доротея Вирер / Лукас Хофер (Италия);

Эмма Лундер / Скотт Гоу (Канада);

Юлия Джима / Дмитрий Пидручный (Украина) ;

Маркета Давидова / Михал Крчмаж (Чехия);

Мари Эдер / Терро Сеппяля (Финляндия);

Лена Хекки / Йоша Буркгальтер (Швейцария);

Евгения Буртасова / Матвей Елисеев (Россия).

Отметим, что Рождественская гонка состоит из двух частей смешанной эстафеты - масс-старта и преследования. Победители и призеры определятся по результатам пасьюта.

РАСПИСАНИЕ РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ГОНКИ-2021 И ГДЕ СМОТРЕТЬ

19:10 - масс-старт

20:20 - гонка преследования

Рождественская гонка-2021, как масс-старт, так и преследование, в прямом эфире покажет телеканал Eurosport 1. ТСН Проспорт будет оперативно освещать результаты и главные события вокруг этой гонки.

КАК УКРАИНА ВЫСТУПАЛА В РОЖДЕСТВЕНСКИХ ГОНКАХ

Украина 13 раз участвовала в "Рождественской гонке" и дважды побеждала - в 2008 и 2014 годах. На пьедестал почета "сине-желтые" поднимались шесть раз. В частности, и в 2019 году, когда Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный завоевали серебряные награды.

В прошлом году Украину в Рождественской гонке представляли Вита Семеренко и Дмитрий Пидручный. Наша команда финишировала девятой из десяти пар участников.

МЕДАЛИ УКРАИНЫ НА РОЖДЕСТВЕНСКИХ ГОНКАХ

2008 - Хвостенко / Дериземля ("золото")

2009 - Хвостенко / Дериземля ("серебро")

2011 - Валентина Семеренко / Семенов ("серебро")

2013 - Пидгрушная / Дериземля ("серебро")

2014 - Валентина Семеренко / Семенов ("золото")

2019 - Меркушина / Пидручный ("серебро")