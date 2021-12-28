Рождественская гонка-2021: где и когда смотреть, расписание биатлонного шоу-соревнования

Честь Украины будут защищать Юлия Джима и Дмитрий Пидручный.
Во вторник, 28 декабря, в Германии состоится традиционная Рождественская гонка по биатлону. Как и в прошлом году, из-за пандемии коронавируса соревнования были перенесены из Гельзенкирхена в Рупольдинг.
В общей сложности, на старт выйдут 10 пар участников. Украину в этом году представят Юлия Джима и Дмитрий Пидручный.
СПИСОК УЧАСТНИКОВ РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ГОНКИ-2021
-
Ванесса Хинц / Бенедикт Долль (Германия);
-
Янина Хеттих / Эрик Лессер (Германия);
-
Лиза Тереза Гаузер / Феликс Ляйтнер (Австрия);
-
Доротея Вирер / Лукас Хофер (Италия);
-
Эмма Лундер / Скотт Гоу (Канада);
-
Юлия Джима / Дмитрий Пидручный (Украина);
-
Маркета Давидова / Михал Крчмаж (Чехия);
-
Мари Эдер / Терро Сеппяля (Финляндия);
-
Лена Хекки / Йоша Буркгальтер (Швейцария);
-
Евгения Буртасова / Матвей Елисеев (Россия).
Отметим, что Рождественская гонка состоит из двух частей смешанной эстафеты - масс-старта и преследования. Победители и призеры определятся по результатам пасьюта.
РАСПИСАНИЕ РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ГОНКИ-2021 И ГДЕ СМОТРЕТЬ
- 19:10 - масс-старт
- 20:20 - гонка преследования
Рождественская гонка-2021, как масс-старт, так и преследование, в прямом эфире покажет телеканал Eurosport 1. ТСН Проспорт будет оперативно освещать результаты и главные события вокруг этой гонки.
КАК УКРАИНА ВЫСТУПАЛА В РОЖДЕСТВЕНСКИХ ГОНКАХ
Украина 13 раз участвовала в "Рождественской гонке" и дважды побеждала - в 2008 и 2014 годах. На пьедестал почета "сине-желтые" поднимались шесть раз. В частности, и в 2019 году, когда Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный завоевали серебряные награды.
В прошлом году Украину в Рождественской гонке представляли Вита Семеренко и Дмитрий Пидручный. Наша команда финишировала девятой из десяти пар участников.
МЕДАЛИ УКРАИНЫ НА РОЖДЕСТВЕНСКИХ ГОНКАХ
2008 - Хвостенко / Дериземля ("золото")
2009 - Хвостенко / Дериземля ("серебро")
2011 - Валентина Семеренко / Семенов ("серебро")
2013 - Пидгрушная / Дериземля ("серебро")
2014 - Валентина Семеренко / Семенов ("золото")
2019 - Меркушина / Пидручный ("серебро")