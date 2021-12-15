Рождественская гонка-2021: названо новое место проведения биатлонного супершоу

Традиционное выставочное соревнование запланировано на 28 декабря.

Стало известно, где состоится Рождественская гонка-2021 по биатлону. Традиционно шоу-соревнования принимал стадион в Гельзенкирхене, однако второй год подряд из-за пандемии коронавируса гонку решили перенести в Рупольдинг.

Из-за карантинных ограничений на трибуны не пустят зрителей.

"Мы все с нетерпением ждали возвращения на "Шальке" этой зимой. Но я действительно благодарен за то, что Рождественская гонка снова может состояться в Рупольдинге. Поклонники биатлона могут рассчитывать, что увидят по ТВ интересные соревнования", - сказал глава Немецкого лыжного союза Франц Штайнле в интервью Chiemgau24.

Рождественская гонка-2021 состоится во вторник, 28 декабря. Ожидается, что на старт выйдут 10 пар участников. Списки команд организаторы обнародуют позже.

Традиционно в программу Рождественской гонки входят масс-старт и гонка преследования, по итогам которой определяются победители и призеры.

Украина 13 раз участвовала в "Рождественской гонке" и дважды побеждала - в 2008 и 2014 годах.

На пьедестал почета "сине-желтые" поднимались шесть раз. В частности, и в 2019 году, когда Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный завоевали серебряные награды.

В прошлом году Украину в Рождественской гонке представляли Вита Семеренко и Дмитрий Пидручный. Наша команда финишировала девятой из десяти пар участников.

МЕДАЛИ УКРАИНЫ НА РОЖДЕСТВЕНСКИХ ГОНКАХ

2008 - Хвостенко / Дериземля ( "золото")

2009 - Хвостенко / Дериземля ( "серебро")

2011 - Валентина Семеренко / Семенов ( "серебро")

2013 - Пидгрушная / Дериземля ( "серебро")

2014 - Валентина Семеренко / Семенов ( "золото")

2019 - Меркушина / Пидручный ( "серебро")

Читайте также:

Анси-2021: расписание гонок четвертого этапа Кубка мира по биатлону и где смотреть

Заявлены только трое резервистов: тренерский штаб мужской сборной Украины по биатлону удивил составом на четвертый этап Кубка мира

Кубок мира по биатлону-2021/22: полный календарь, расписание всех гонок.