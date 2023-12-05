Рождественская гонка-2023 по биатлону: стало известно, кто представит Украину

Украина определилась с составом на традиционную ежегодную Рождественскую гонку по биатлону, которая состоится 28 декабря в немецком Гельзенкирхене.

Как сообщает официальный сайт соревнования, от "сине-желтых" на старт выйдут Юлия Джима и Дмитрий Пидручный.

Оба лидера сборной Украины по биатлону пропустили первый этап Кубка мира в Эстерсунде из-за проблем со здоровьем, однако примут участие во втором этапе в австрийском Хохфильцене, который продлится с 8-го по 10 декабря.

Джима и Пидручный во второй раз выступят вместе в Рождественской гонке. В 2021 году они заняли второе место в масс-старте, но по итогам преследования опустились на восьмую позицию.

Рождественская гонка состоит из двух частей смешанной эстафеты – масс-старта и преследования. Победители определятся по результатам персьюта.

Добавим, что Украина 15 раз принимала участие в Рождественской гонке и дважды побеждала. В 2008 году это удалось Андрею Дериземле и Оксане Хвостенко, а в 2014-м – Сергею Семенову и Валентине Семеренко. На пьедестал почета "сине-желтые" поднимались шесть раз.

В прошлом году Украину в Рождественской гонке представляли Юлия Джима и Антон Дудченко. В итоге наша команда финишировала восьмой. В свою очередь, перед началом масс-старта Дудченко победил в конкурсе стрелков, который ранее дважды подряд выигрывал Дмитрий Пидручный.

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