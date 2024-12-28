Рождественская гонка-2024 по биатлону: результаты, какое место заняла Украина

В субботу, 28 декабря, в немецком Гельзенкирхене состоялась традиционная ежегодная Рождественская гонка по биатлону.

Участие в ней приняли десять команд, среди которых была и сборная Украины, за которую выступили Юлия Джима и Дмитрий Пидручный.

Рождественская гонка состояла из двух частей смешанной эстафеты – масс-старта и преследования. Победители определялись по результатам персьюта.

Масс-старт украинцы завершили на третьем месте. Первой стала Норвегия, второй – Франция.

В персьюте "сине-желтым" не удалось удержаться в тройке призеров. Украинский дуэт финишировал на седьмой позиции.

Выиграли Рождественскую гонку норвежцы Каролин Кноттен и Штурла Легрейд. Другие два места на пьедестале почета выбороли немецкие пары: второе место заняли Анна Вайдель и Юстус Штрелоу, а третье – Франциска Пройсс и Филипп Наврат.

Рождественская гонка-2024 по биатлону: результаты

1. Каролин Кноттен / Штурла Легрейд (Норвегия) 33:56.7 минуты

2. Анна Вайдель / Юстус Штрелоу (Германия) +30.4

3. Франциска Пройсс / Филипп Наврат (Германия) +33.1

4. Лотте Ли / Флоран Клод (Бельгия) +34.8

5. Анна Магнуссон / Эспер Нелин (Швеция) +36.1

6. Жюлья Симон / Фабьен Клод (Франция) +1:56.3

7. Юлия Джима / Дмитрий Пидручный (Украина) +2:07.7

8. Полона Клеменчич / Яков Фак (Словения) +2:10.5

9. Джессика Ислова / Михал Крчмар (Чехия) +2:14.3

10.Байба Бендика / Андрейс Расторгуевс (Латвия) +2:37.1

Для Джимы и Пидручного это уже третье совместное участие в Рождественской гонке. В прошлом году Юлия и Дмитрий финишировали пятыми в шоу-гонке в Гельзенкирхене.

В целом Украина в семнадцатый раз принимала участие в Рождественской гонке, из которых дважды побеждала. В 2008 году это удалось Андрею Дериземле и Оксане Хвостенко, а в 2014-м – Сергею Семенову и Валентине Семеренко. На пьедестал почета "сине-желтые" поднимались шесть раз.

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