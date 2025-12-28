Рождественская гонка-2025 по биатлону: результаты, кто победил

Янина Геттих / © Associated Press

В воскресенье, 28 декабря, на "Фелтинс-Арене" в немецком Гельзенкирхене состоялась традиционная ежегодная Рождественская гонка по биатлону.

Рождественская гонка состояла из двух частей смешанной эстафеты – масс-старта и преследования. Победители определялись по результатам персьюта.

Победил в Рождественской гонке немецкий дуэт Янина Геттих и Юстус Штрелоу. Сначала они выиграли масс-старт, а затем и персьют.

Второй финишировала французская пара Лу Жанмонно и Фабьен Клод, а третьими – норвежцы Юни Арнеклейв и Матс Эвербю.

Украина впервые за 18 лет не была представлена в Рождественской гонке по биатлону.

За "сине-желтых" должны были выступить Дмитрий Пидручный и Юлия Джима, однако украинская биатлонистка сломала палец на руке в результате падения на тренировке в октябре, из-за чего полностью пропустила старт нынешнего сезона.

Рождественская гонка-2025 по биатлону: результаты

1. Янина Геттих / Юстус Штрелоу (Германия) 33:12.9

2. Лу Жанмонно / Фабьен Клод (Франция) +21.4

3. Юни Арнеклейв / Матс Эвербю (Норвегия) +1:12.8

4. Лена Хекки-Гросс / Йоша Буркхальтер (Швейцария) +1:25.4

5. Суви Минкинен / Теро Сеппяля (Финляндия) +1:28.2

6. Маркета Давидова / Томаш Микиска (Чехия) +2:01.7

7. Лотта Ли / Флоран Клод (Бельгия) +2:28.9

8. Марлен Фихтнер / Даниил Ритмюллер (Германия) +2:28.9

9. Тамара Штайнер / Давид Коматц (Австрия) +2:53.6

10. Анамария Лампич / Миха Довжан (Словения) – круговые

Для Германии это первая за 9 лет победа в Рождественской гонке. До этого немцы последний раз выигрывали в 2016 году в составе Симона Шемппа и Ванессы Хинц. Это четвертая победа Германии в истории в Рождественской гонке.

Напомним, в прошлом году Рождественскую гонку выиграли норвежцы Каролин Кноттен и Стурла Легрейд. Украинский дуэт Дмитрия Пидручного и Юлии Джимы занял седьмое место.

В целом Украина 17 раз принимала участие в Рождественской гонке, из которых дважды побеждала. В 2008 году это удалось Андрею Дериземле и Оксане Хвостенко, а в 2014-м – Сергею Семенову и Валентине Семеренко. На пьедестал почета "сине-желтые" поднимались шесть раз.