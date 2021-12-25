Рождественская сказка: экс-игрок "Барселоны" сделал подарок 15 ребятам из родного клуба

Спортсмен не забывает, где сделал первые шаги по футболу.

Защитник "Ниццы" Жан-Клер Тодибо устроил рождественские каникулы для игроков греческого клуба "Лилас".

Об этом сообщает RMC Sport.

Он оплатил двухдневное пребывание во Французской Ривьере для 15 юных футболистов и 5 взрослых, сопровождавших делегацию.

Отмечается, что Тодибо позаботился обо всем: билеты на самолет, гостиницу, подарки и приглашения на матч "Ницца" – "Ланс" (2:1), состоявшийся в среду, 22 января.

"Никогда нельзя забывать, откуда вы. Для меня было важно сделать что-то для детей, играющих в моем бывшем клубе. Я давно этого хотел. Надеюсь, они были так же счастливы, как и я, что мне удалось привезти и организовать все"., – сказал футболист.

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