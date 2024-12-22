"Рождественский подарок от судей": Фьюри не признал поражение от Усика в реванше

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри прокомментировал поражение в реванше от обладателя титулов WBC, WBA, WBO и IBO Александра Усика.

Британский боксер не согласился с вердиктом судей, которые единогласно отдали победу украинцу: трижды по 116-112.

"Я снова думал, что выиграл бой, но со мной обошлись, как с Ларри Холмсом. Я все время шел вперед. Когда не завершаешь нокаутом, может произойти такое. Я почувствовал немного рождественского настроения, думаю, он получил маленький рождественский подарок от судей", – сказал Фьюри.

"Фрэнк Уоррен (промоутер Фьюри – прим.) отдал мне превосходство в 3 или 4 раунда. Многие видели, что я победил с преимуществом как минимум в 2 раунда.

Я не знаю. Слушайте, что есть, то есть. Я не собираюсь плакать над разлитым молоком. Это произошло сейчас. Бокс всегда был в моей жизни, и в нем ты не можешь изменить никаких решений. Вот что происходит, когда ты не нокаутируешь соперника", – заявил британец на пресс-конференции после боя.

Отметим, что поражение от Усика в первом поединке "Цыганский король" также не признал. Тогда британец заявил, что судьи отдали победу его сопернику из-за войны в Украине.

В отличие от первого боя, в реванше Усик – Фьюри на кону не стояло звание абсолютного чемпиона мира, поскольку ранее Александр отказался от титула IBF. Теперь им владеет британец Даниэль Дюбуа, который уже успел защитить его, нокаутировав своего соотечественника Энтони Джошуа.

Напомним, в ночь на 19 мая 2024 года Усик раздельным решением судей победил Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В конце девятого раунда Александр отправил соперника в нокдаун.

Таким образом, Александр защитил пояса WBO, WBA, IBO и IBF, а также отобрал у "Цыганского короля" титул WBC. Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

До этого последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому Усик стал первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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