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Рубли дороже совести: звезды "Барселоны" и других команд Ла Лиги снялись в рекламе для РФ (видео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
603
Время на прочтение
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Рубли дороже совести: звезды "Барселоны" и других команд Ла Лиги снялись в рекламе для РФ (видео)

Педри / Фото: Associated Press

Испанские клубы продолжают вести бизнес со страной-террористом.

Ряд известных футболистов чемпионата Испании запятнали свою репутацию, снявшись в рекламе для российской стриминговой платформы Okko, являющейся официальным транслятором матчей Ла Лиги в стране-террористе.

В ролике приняли участие Педри ("Барселона"), Дарко Брашанац, Чими Авила (оба – "Осасуна"), Иско ("Бетис") и Пепе Рейна ("Вильяреал").

На видео они называют свои имена и призывают смотреть испанский чемпионат на российском сервисе.

Отметим, что это уже не первый подобный скандал с участием испанских футболистов. Ранее игроки "Барселоны" Алекс Бальде и Серхи Роберто снялись в видеоролике с благодарностью для российских болельщиков после выигрыша Ла Лиги. Они назвали фанатов из РФ "частью этой победы" и пообещали "скоро увидеться" с ними.

Кроме того, испанские клубы не гнушаются работать на трансферном рынке с клубами государства-агрессора. К примеру, "Реал Сосьедад" в августе оформил трансфер россиянина Арсена Захаряна из московского "Динамо", а еще один представитель Ла Лиги – "Альмерия" – продала серба Срджана Бабича в московский "Спартак".

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Дата публикации
Просмотры
603
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