Рубли дороже совести: звезды "Барселоны" и других команд Ла Лиги снялись в рекламе для РФ (видео)

Ряд известных футболистов чемпионата Испании запятнали свою репутацию, снявшись в рекламе для российской стриминговой платформы Okko, являющейся официальным транслятором матчей Ла Лиги в стране-террористе.

В ролике приняли участие Педри ("Барселона"), Дарко Брашанац, Чими Авила (оба – "Осасуна"), Иско ("Бетис") и Пепе Рейна ("Вильяреал").

На видео они называют свои имена и призывают смотреть испанский чемпионат на российском сервисе.

Pamiętacie aferę, когда piłkarze Barcy nagrali podziękowania dla kibiców rosyjskiej TV?



Теперь zrobiła to La Liga. Gwiazdy ligi hiszpańskiej zapraszają в oglądania ich w rosyjskiej telewizji.



La Liga, которая как mecz на bandach solidaryzuje się z Ukrainą. pic.twitter.com/rryP2tHUjH — BuckarooBanzai (@Buckarobanza) August 29, 2023

Отметим, что это уже не первый подобный скандал с участием испанских футболистов. Ранее игроки "Барселоны" Алекс Бальде и Серхи Роберто снялись в видеоролике с благодарностью для российских болельщиков после выигрыша Ла Лиги. Они назвали фанатов из РФ "частью этой победы" и пообещали "скоро увидеться" с ними.

Кроме того, испанские клубы не гнушаются работать на трансферном рынке с клубами государства-агрессора. К примеру, "Реал Сосьедад" в августе оформил трансфер россиянина Арсена Захаряна из московского "Динамо", а еще один представитель Ла Лиги – "Альмерия" – продала серба Срджана Бабича в московский "Спартак".

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