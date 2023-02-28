"Рух" драматично уступил "Милану" и не смог выйти в четвертьфинал Юношеской лиги УЕФА (видео)

Львовский "Рух" потерпел поражение от итальянского "Милана" в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА. Встреча в Милане завершилась со счетом 1:0.

В первом тайме "желто-черные" забили в ворота соперника, но гол был отменен. На 35-й минуте Роман Добрянский отправил мяч в сетку, однако Назар Русяк, перекрывавший видимость голкиперу "россонери", находился в офсайде.

На 85-й минуте итальянская команда забила победный гол – Кевин Дзероли головой пробил под перекладину после навеса Адама Бакуна.

В четвертьфинале "Милан" сыграет с победителем пары мадридского "Атлетико" и бельгийского "Генка", которые встретятся в среду, 1 марта.

Отметим, что в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА львовяне в серии пенальти одолели миланский "Интер".

Напомним, в плей-офф Юношеской лиги УЕФА наша страна была представлена двумя клубами. Ранее донецкий "Шахтер" в 1/16 финала вылетел от хорватского "Хайдука".

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