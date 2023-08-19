"Рух" и "Колос" расписали ничью в матче лидеров УПЛ, "Металлист 1925" одолел "Минай" (видео)

Состоялись еще два матча 4-го тура чемпионата Украины по футболу.

В рамках 4-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24 харьковский "Металлист 1925" обыграл "Минай" ( 1:0 ), а львовский "Рух" сыграл вничью с ковалевским "Колосом" ( 1:1 ).

"Металлист 1925" вырвал победу над "Минаем" благодаря голу Владислава Дмитренко на 71-й минуте поединка.

Обзор матча

Харьковчане набрали первые три очка в сезоне УПЛ и поднялись на 11-е место в турнирной таблице. Закарпатский клуб с одним баллом занимает последнюю строчку.

В следующем туре "Металлист 1925" 26 августа сыграет против ЛНЗ, а "Минай" днем позже встретится с "Зарей".

В заключительном поединке игрового дня "Рух" и "Колос" не определили сильнейшего, обменявшись голами.

На 34-й минуте ковалевцев вывел вперед Андрей Цуриков, на что львовяне ответили забитым мячом Богдана Слюбика на 56-й минуте.

Добавим, что на 83-й минуте "Колос" остался в меньшинстве – прямую красную карточку заработал Николай Золотов.

"Рух" (10 очков) продолжает лидировать в УПЛ. "Колос" с 8 пунктами находится на второй позиции.

В следующем туре львовский клуб 27 августа сыграет против "Днепра-1", а команда из Ковалевки в тот же день померяется силами с "Шахтером".

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