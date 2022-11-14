"Рух" и "Минай" не смогли определить сильнейшего в западноукраинском дерби

Львовский "Рух" и закарпатский "Минай" расписали ничью в рамках 13-го тура украинской Премьер-лиги. Поединок на "Арене Львов" завершился со счетом 1:1 .

"Желто-черные" первыми забили в этой встрече. На 23-й минуте пенальти реализовал Юрий Климчук.

Однако удержать победу львовянам не удалось. На 63-й минуте гостей спас от поражения Иван Трубочкин.

"Рух" с 12 очками занимает 11-е место в УПЛ. "Минай" идет 13-м, имея 10 баллов в своем активе.

В следующем туре львовский клуб 19 ноября будет принимать "Черноморец", а закарпатцы на следующий день сыграют с "Металлистом".

На этом 13-й тур УПЛ завершен. Ранее сегодня "Кривбасс" справился с "Металлистом", а "Черноморец" победил "Львов".

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