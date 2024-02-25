"Рух" и "Полесье" не определили сильнейшего в матче 18-го тура чемпионата Украины (видео)

Львовский и житомирский клуб обменялись голами и разделили очки.

"Рух" и "Полесье" сыграли вничью в матче 18-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на "Арене Львов" во Львове завершился со счетом 1:1 .

Житомирский клуб вышел вперед на 12-й минуте, когда Филипп Будковский забил после передачи Бени Макуаны.

Еще до перерыва львовяне отыгрались – на 31-й минуте пенальти реализовал Денис Пидгурский.

Больше голов в этом матче забито не было, следовательно ничейный результат и по одному очку в копилку каждой из команд.

Обзор матча "Рух" – "Полесье"

После этого поединка "Полесье" (33 очка) занимает третье место в УПЛ – команда Юрия Калитвинцева на два балла отстает от "Днепра-1" и на четыре пункта от лидера "Кривбасса". Львовский коллектив с 27 очками находится на шестой позиции.

В следующем туре житомирцы 1 марта примут ЛНЗ, а "Рух" днем позже на выезде сыграет против "Колоса".

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