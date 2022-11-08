"Рух" и "Шахтер" получили соперников в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА

Стало известно, с кем сыграют украинские команды в следующем раунде турнира.

Во вторник, 8 ноября, состоялась жеребьевка стыковых матчей Юношеской лиги УЕФА сезона-2022/23.

Своих соперников на этой стадии соревнований узнали также представители Украины – львовский "Рух" и донецкий "Шахтер".

Согласно результатам жеребьевки, "желто-черным" придется сыграть против миланского "Интера". Львовский клуб проведет поединок на своем поле. "Шахтер" же на выезде встретится с хорватским "Хайдуком".

Стадия 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА будет состоять из одного матча. Поединки будут сыграны 7/8 февраля.

Победители противостояний выйдут в 1/8 финала, где присоединятся к восьми командам, которые финишировали первыми в группах Пути Лиги чемпионов.

Напомним, "Рух" пробился в плей-офф Юношеской лиги УЕФА, успешно преодолев Путь чемпионов. В свою очередь, "Шахтер" шел в турнире Путем Лиги чемпионов и вышел в эту стадию соревнований, заняв второе место в группе — "горняки" пропустили вперед мадридский "Реал", но опередили немецкий "РБ Лейпциг" и шотландский "Селтик".

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