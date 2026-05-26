"Рух" исключен из состава участников УПЛ — кто заменит львовян в переходных матчах

"Рух" / facebook.com/ruhlviv

Реклама

Львовский "Рух" исключен из состава участников украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26.

Об этом сообщается на официальном сайте УПЛ.

На общем собрании участников УПЛ было рассмотрено официальное заявление львовского клуба с просьбой исключить его из соревнований и принято соответствующее решение.

Реклама

"Рух" завершил сезон-2025/26 на 14-м месте в таблице УПЛ, которое дает право играть в переходных матчах за право провести следующую кампанию в элитном дивизионе. Следовательно вместо "желто-черных" там поборется "Александрия", которая заняла 15-ю позицию в турнирной таблице.

Отметим, что в сезоне-2024/25 "Александрия" под руководством Руслана Ротаня сенсационно завоевала историческое "серебро" УПЛ, опередив "Шахтер" в борьбе за второе место. Ранее команда становилась бронзовым призером в сезоне-2018/19.

Таким образом, по итогам сезона-2025/26 из УПЛ напрямую вылетели "Рух" и "Полтава", которая финишировала на последней строчке. Их в элите заменят "Буковина" (чемпион Первой лиги) и "Черноморец" или "Левый Берег" — перед последним туром "моряки" на 2 очка опережают киевлян в борьбе за второе место.

В переходных матчах "Кудровка" (заняла 13-е место в УПЛ) сыграет против "Агробизнеса" (финиширует 4-м в Первой лиге), а "Александрия" сразится с бронзовым призером Первой лиги — "Левым Берегом" или "Черноморцем".

Реклама

Ранее сообщалось, что "Динамо" одержало волевую победу над "Кудровкой", но осталось без медалей УПЛ.

Также мы рассказывали, что "Шахтер" объявил о трансфере автора исторического покера в ворота "Динамо".

Новости партнеров