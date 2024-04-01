"Рух" на последних секундах вырвал победу над ЛНЗ и приблизился к зоне еврокубков (видео)

Судьбу встречи определил пенальти в компенсированное время.

"Рух" обыграл ЛНЗ в заключительном матче 22-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на "Арене Львов" завершился со счетом 1:0 .

Единственный гол в этом противостоянии львовский клуб забил в компенсированное ко второму тайму время. Израильский защитник черкасской команды Арад Бар наступил сопернику на ногу в собственной штрафной площадке.

После просмотра видеоповтора (VAR) арбитр назначил пенальти, а нарушитель правил еще и получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

На 90+5-й минуте полузащитник львовян Остап Притула реализовал одиннадцатиметровый и принес своей команде победу.

Обзор матча "Рух" – ЛНЗ

После этой победы "Рух" (39 очков) занимает пятое место в турнирной таблице УПЛ. Подопечные Виталия Пономарева лишь на три балла отстают от идущего на третьей позиции "Днепра-1". Львовский коллектив выиграл последние четыре матча.

ЛНЗ (25 пунктов) находится на девятой строчке. Серия без побед команды Олега Дулуба составляет четыре поединка.

В следующем туре чемпионата Украины "желто-черные" 7 апреля сыграют с "Шахтером". Днем позже черкасский клуб встретится с "Динамо".

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