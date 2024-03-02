"Рух" на выезде обыграл "Колос" и приблизился к зоне еврокубков (видео)

Гол на 3-й минуте принес львовскому клубу победу в Ковалевке.

"Рух" минимально победил "Колос" в выездном матче 19-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок в Ковалевке завершился со счетом 0:1 .

Львовяне вышли вперед уже на 3-й минуте встречи благодаря точному удару Алексея Сыча. Результативную передачу занес в свой актив Илья Квасница.

Хозяева поля пытались отыграться, но так и не смогли этого сделать.

Обзор матча "Колос" – "Рух"

После этого поединка "Рух" (30 очков) занимает шестое место в турнирной таблице УПЛ. От идущего четвертым "Полесья" львовскую команду отделяют всего три балла. "Колос" (24 пункта) остался на восьмой позиции.

В следующем туре "Рух" сыграет с "Днепром-1", а "Колос" встретится с "Шахтером". Оба матча состоятся 8 марта.

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