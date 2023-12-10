"Рух" не удержал победу над "Ворсклой", но обошел "Динамо" в таблице УПЛ (видео)

"Ворскла" сыграла вничью с "Рухом" в матче 17-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок в Полтаве завершился со счетом 1:1 .

Львовский клуб вышел вперед в середине первого тайма – на 24-й минуте гол забил Василий Рунич.

Однако в конце встречи команда Виктора Скрипника смогла отыграться. На 83-й минуте счет сравнял Руслан Степанюк.

На 85-й минуте Степанюк получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Впрочем, полтавчанам даже в меньшинстве удалось удержать ничью.

Обзор матча "Ворскла" – "Рух"

Будет добавлен в скором времени.

"Ворскла" (23 очка) занимает седьмое место в УПЛ. "Рух" (26 баллов) поднялся на пятую позицию, сдвинув "Динамо" (25 пунктов) на шестую строчку. Правда, у киевлян есть сразу четыре игры в запасе.

На этом для полтавчан и львовян первая часть чемпионата завершена. После зимнего перерыва турнир возобновится 24 февраля (базовая дата): в рамках 18-го тура УПЛ "Ворскла" сразится с "Зарей", а "Рух" сыграет с "Полесьем".

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