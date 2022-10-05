"Рух" пробился во второй раунд Пути чемпионов в Юношеской лиге УЕФА

В среду, 5 октября, львовский "Рух" провел второй матч в Юношеской лиге УЕФА.

Львовский "Рух" сыграл вничью во втором матче первого раунда Пути чемпионов в Юношеской лиге УЕФА против польского "Заглембе". Матч завершился со счетом 0:0 .

В первом тайме поляки могли открыть счет – Крушельницки мощным выстрелом завершил атаку, но вратарь спас.

Во второй половине встречи могли отличиться Евгений Пастух и Марко Сапуга.

Благодаря победе в первой игре ( 1:0 ), украинский клуб пробился в следующий этап.

Следующим соперником "Руха" стал турецкий "Галатасарай". В двух матчах турецкий клуб разобрался с румынской командой "Чиксереда" (1:1, 4:0).

Матчи второго раунда Пути чемпионов в Юношеской лиге УЕФА состоятся 26 октября и 2 ноября.

Львовский клуб стал одним из двух представителей Украины в текущем розыгрыше Юношеской лиги УЕФА. Другой украинский клуб, "Шахтер", начал выступления через Путь Лиги чемпионов по победам над немецким "Лейпцигом" ( 2:0 ) и шотландским "Селтиком" ( 2:1 ) и поражения мадридскому "Реалу" ( 6:1 ).

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