"Рух" разгромил "Полесье" и вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Львовский клуб стал последним участником 1/8 финала национального Кубка.
Львовский "Рух" разгромил житомирское "Полесье" в матче 1/16 финала Кубка Украины по футболу сезона-2025/26. Поединок во Львове завершился со счетом 3:0.
"Желто-черные" открыли счет на 30-й минуте – гол забил Бабукарр Фаал.
Во втором тайме львовский клуб довел дело до разгрома. На 63-й минуте автоголом отличился защитник житомирцев Даниил Бескоровайный.
А точку в этой встрече на 73-й минуте поставил Ростислав Лях, отправив третий мяч в ворота Георгия Бущана.