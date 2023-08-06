"Рух" уничтожил "Ворсклу" в заключительном матче второго тура УПЛ

Львовский "Рух" разгромил полтавскую "Ворсклу" в заключительном матче 2-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на "Арене Львов" завершился со счетом 4:1 .

Полтавская команда вышла вперед на 10-й минуте – отметился Александр Скляр.

Еще до перерыва хозяева сумели отыграться – Юрий Климчук реализовал пенальти на 37-й минуте.

А вот во втором тайме "желто-черные" устроили сопернику разгром. Сначала на 58-й минуте Климчук оформил дубль. На 70-й минуте Илья Квасница увеличил преимущество львовян.

Окончательный счет игры на 81-й минуте установил защитник полтавчан Евгений Павлюк, срезавший мяч в свои ворота.

Для "Руха" это вторая победа подряд на старте нового сезона УПЛ. В первом туре львовский клуб неожиданно обыграл "Зарю" (2:1).

"Ворскла" сыграла свой первый матч в текущем розыгрыше чемпионата Украины, ведь поединок стартового тура с "Днепром-1" был перенесен на неопределенный срок из-за участия обоих клубов в еврокубках.

В третьем туре "Рух" 12 августа будет играть с "Полесьем", а "Ворскла" днем позже встретится с "Зарей".

Напомним, 3 августа "Ворскла" проиграла грузинской "Диле" в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций и вылетела из еврокубков.

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