"Рух" в серии пенальти одолел "Интер" и вышел в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА

Львовский "Рух" победил миланский "Интер" в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА. Поединок в Польше завершился со счетом 1:1 , а в серии пенальти сильнее оказался именно представитель Украины.

Первый тайм встречи остался за львовянами. На 30-й минуте "желто-черные" вышли вперед благодаря точному удару Сергея Панченко.

"Нерадзурри" смогли ответить после перерыва. На 52-й минуте Франческо Эспозито восстановил паритет в этом противостоянии.

После основного времени игра сразу перешла к серии пенальти, которая завершилась со счетом 4:3 в пользу украинской команды.

Таким образом, "Рух" пробился в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА.

Составить компанию львовянам в следующем раунде соревнований также может донецкий "Шахтер". В 1/16 финала "горняки" на выезде встретятся с хорватским "Хайдуком". Этот матч также состоится 8 февраля, начало – в 19:00 по киевскому времени.

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