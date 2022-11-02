"Рух" во второй раз обыграл "Галатасарай" и вышел в плей-офф Юношеской лиги УЕФА, "Шахтер" завершил групповой раунд ничьей

Львовский "Рух" победил турецкий "Галатасарай" в ответном матче 2-го раунда Пути чемпионов Юношеской лиги УЕФА. Поединок прошел в Польше и завершился со счетом 3:1 в пользу украинского клуба.

На 11-й минуте львовян вывел вперед Олег Федор. На 27-й минуте турки остались в меньшинстве – прямое удаление заработал вратарь Янкат Йылмаз.

Играя в большинстве, "Рух" укрепил свое преимущество. На 65-й минуте защитник львовского клуба Виталий Роман не реализовал пенальти, но на 75-й минуте Федор оформил дубль. А уже скоро Назар Русяк отправил третий мяч в ворота турецкого коллектива. "Галатасарай" сумел ответить только голом Барана Аксаки в компенсированное время.

Первая встреча команд в Стамбуле завершилась убедительной победой львовского клуба – 1:3. Таким образом, 6:2 по итогам двух матчей. "Рух" пробился в плей-офф в своем дебютном евросезоне.

Другой украинский клуб, донецкий "Шахтер", в заключительном поединке группового этапа Юношеской лиги УЕФА сыграл вничью с немецким "РБ Лейпцигом". Матч в Вашаве завершился со счетом 0:0 .

Отметим, что "горняки" шли в турнире по Пути Лиги чемпионов и досрочно гарантировали себе второе место в группе и выход в плей-офф независимо от результата последнего матча против "Лейпцига".

"Шахтер" с 10 очками занял второе место в группе и, так же как и "Рух", продолжит борьбу в 1/16 финала. Мадридский "Реал" с 16 баллами выиграл квартет и сразу попал в 1/8 финала. "РБ Лейпциг" (5) и "Селтик" (3) вылетели из Юношеской лиги УЕФА.

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