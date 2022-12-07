"Рух" вырвал ничью в последнем матче 2022 года и вырвался из зоны вылета УПЛ

В среду, 7 декабря, в рамках 14-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) львовский "Рух" расписал боевую ничью с одесским "Черноморцем". Матч завершился со счетом 2:2 .

Одесситы забили первыми. На 25-й минуте Дмитрий Юсов вывел команду вперед, а через десять минут удвоил преимущество "Черноморца".

Львовская команда сократила отставание только внутри второго тайма – отметился Василий Рунич. Ничью вырвал в конце матча Ярослав Карабин.

После этого матча "Рух" с 14 очками поднялся на 12 позиции турнирной таблицы УПЛ. В свою очередь, "Черноморец" с 11 баллами остался в зоне вылета.

Далее команды отправляются на зимний перерыв, после которого уже в начале марта "Черноморец" на выезде сыграет с "Вереском", а львовская команда померяется силами с "Металлистом".

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