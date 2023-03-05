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"Рух" вырвал победу над "Металлистом" и отдалился от зоны вылета УПЛ

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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"Рух" вырвал победу над "Металлистом" и отдалился от зоны вылета УПЛ

Фото: УПЛ

Львовский клуб прервал четырехматчевую безвыигрышную серию.

"Рух" обыграл "Металлист" в матче 16-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на стадионе "Авангард" в Ужгороде завершился со счетом 1:2.

На 18-й минуте встречи львовскую команду вывел вперед Юрий Климчук.

"Металлист" отыгрался сразу после перерыва – на 49-й минуте отличился Сергей Панасенко, который перед этим вышел на замену.

Победу "Руху" принес Ярослав Карабин, забив гол на 77-й минуте.

Таким образом, львовяне прервали свою четырехматчевую безвыигрышную серию в чемпионате Украины.

  • "Рух" (17 очков) поднялся на 10-е место в УПЛ, отдалившись от зоны вылета на расстояние трех зачетных баллов. "Металлист" (16 пунктов) опустился на 13-ю строчку.
  • В следующем туре львовский клуб 12 марта примет "Колос", а харьковчане днем ранее сыграют против "Ингульца", который в этом туре сенсационно победил киевское "Динамо".

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Дата публикации
Просмотры
111
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